В Петербурге задержали преступников, которые похитили бизнесмена

В Петербурге полицейские задержали несколько мужчин, которые похитили предпринимателя, требовав выкуп и угрожая ему.

В Санкт-Петербурге задержали несколько преступников, которые похитили 48-летнего бизнесмена 25 октября.

Известно, что группа напала на предпринимателя на проспекте Энгельса. Также отмечается, что преступники были вооружены предметами, которые похожи на автомат АК-47. Злоумышленники затащили в машину "жертву" и увезли в Ленобласть, где удерживали его несколько дней. При этом задержанные требовали 1,5 млн евро и угрожали уголовной ответственностью за незаконный оборот наркотиков. Спустя несколько дней пострадавшего отпустили, а он в свою очередь незамедлительно обратился в правоохранительные органы.

Четверо похитителей нашли и задержали. Сейчас решается вопрос об их аресте и предъявлении обвинения.