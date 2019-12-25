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В Петербурге погибли еще два медика
Сегодня, 18:17
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В Петербурге погибли еще два медика

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В неофициальном "Списке памяти" медицинских работников, погибших во время пандемии коронавируса – "пополнение".

Стало известно о смерти еще двух медицинских работников в Петербурге. Как стало известно 4 июля, ими стали рентген-лаборант Невского района Марина Федорова и участковый терапевт из Колпино Александр Плужник. Им было 59 лет и 52 года.

С 26 мая он боролся с коронавирусной инфекцией, но 29 июня его сердце перестало биться

– так об Александре Плужнике написали в соцсетях.

Имя Федоровой появилось в неофициальном "Списке памяти" медицинских работников, погибших во время пандемии коронавируса. 

Ранее мы сообщали о том, что за минувшие сутки в Петербурге выявлен 271 случай заражения COVID-19. При этом выписали 251 пациента.

Фото: Piter.tv

Теги: врачи, смерть
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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