В Петербурге погибли еще два медика

В неофициальном "Списке памяти" медицинских работников, погибших во время пандемии коронавируса – "пополнение".

Стало известно о смерти еще двух медицинских работников в Петербурге. Как стало известно 4 июля, ими стали рентген-лаборант Невского района Марина Федорова и участковый терапевт из Колпино Александр Плужник. Им было 59 лет и 52 года.

С 26 мая он боролся с коронавирусной инфекцией, но 29 июня его сердце перестало биться – так об Александре Плужнике написали в соцсетях.

Имя Федоровой появилось в неофициальном "Списке памяти" медицинских работников, погибших во время пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что за минувшие сутки в Петербурге выявлен 271 случай заражения COVID-19. При этом выписали 251 пациента.

Фото: Piter.tv