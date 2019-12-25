В Петербурге погибли еще два медика

Стало известно о смерти еще двух медицинских работников в Петербурге. Как стало известно 4 июля, ими стали рентген-лаборант Невского района Марина Федорова и участковый терапевт из Колпино Александр Плужник. Им было 59 лет и 52 года.
С 26 мая он боролся с коронавирусной инфекцией, но 29 июня его сердце перестало биться
– так об Александре Плужнике написали в соцсетях.
Имя Федоровой появилось в неофициальном "Списке памяти" медицинских работников, погибших во время пандемии коронавируса.
Ранее мы сообщали о том, что за минувшие сутки в Петербурге выявлен 271 случай заражения COVID-19. При этом выписали 251 пациента.
Фото: Piter.tv
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