В Петербурге погиб солист группы "Синдром Восьмиклассника"

Предполагается, что музыкант находился в состоянии наркотического опьянения.

В ночь на воскресенье, 19 июля, в Петербурге погиб Альберт Галимзянов, вокалист группы "Синдром Восьмиклассника". Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что 21-летний музыкант выпал из окна дома №19/2, расположенного на Варшавской улице. Предполагается, что он находился в состоянии наркотического опьянения: накануне вечером Альберт провел стрим, в котором разговаривал с друзьями, которые ругали его за зависимость.

Завтра я всё перестану, только корвалол, чтобы уснуть, потому что без него мне тяжело. Я постараюсь уменьшать потихонечку. За мной следят, всё хорошо. Я остановился. Я выгнал, всех кого надо Отмечал музыкант

Ранее мы писали, что мужчина выпал из окна на Афонской улице.

Фото: vk.com/albertkabu