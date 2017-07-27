В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ "Курск"

Мероприятие пройдет 12 августа.

В понедельник, 10 августа, стало известно, что в среду, 12 августа, в Петербурге почтят память погибших подводников атомной подводной лодки "Курск".

Ракетный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море на глубине 108 метров 12 августа 2000 года в результате катастрофы в ходе военно-морских учений. 118 человек, которые находились на борту, погибли. На Серафимовском кладбище в Петербурге находится самое большое захоронение членов экипажа – 32 человека.

В полдень в среду в 12.00 в Николо-Богоявленском морском соборе пройдет панихида "по воинам, в море погибшим", где будут поименно названы все члены экипажа. В 14.00 на Серафимовском кладбище пройдет церемония отдания воинских почестей погибшим подводникам, возложение цветов, венков и краткий траурный митинг

Память подводников почтят в Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске, Воронеже, Курске, а также в Видяево. Также стало известно, что в настоящее время прорабатывается вопрос о выпуске памятного знака, посвященного 20-летию со дня гибели подводной лодки "Курск".

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Фото: gallery.world