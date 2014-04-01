С петербуржца взыскали более 13 млн рублей за уклонение от уплаты таможенных платежей

Мужчина также заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей.

В четверг, 3 декабря, Кировский районный суд взыскал с петербуржца 13 миллионов 100 тысяч рублей за неуплату таможенных платежей. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в особо крупном размере).

Суд установил, что работник коммерческой организации, осуществляющей автомобильные перевозки и иные виды деятельности в 2019 году незаконно ввез на территорию России товары индустрии красоты и предоставил недостоверные сведения о наименовании, количестве и соответствующих кодах товаров. Таким образом он причинил имущественный вред Российской Федерации в виде неуплаченных таможенных платежей на сумму более 13 млн 100 тысяч рублей.

Осужденный выплатит штраф в размере 300 тысяч рублей и возместит причиненный ущерб.

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