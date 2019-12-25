Инвесторы получат от Смольного новые льготы

Новые законы хотят принять сейчас, чтобы они точно работали в 2021 году.

Во вторник, 24 ноября, в Смольном рассмотрят ряд законопроектов, которые коснутся льгот для инвесторов: "О региональных инвестиционных проектах" и поправки в действующий городской закон "О налоговых льготах". Об этом сообщил председатель комитета о экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

Чиновник в интервью "Деловому Петербургу" отметил, что инструментарий по привлечению инвесторов на данный момент сужается из-за изменений в Налоговом кодексе. Для привлечения инвестиций городу нужны новые стимулы. Одним из таких стимулов станет региональный инвестиционный проект (РИП) – вложение инвестиций за 3 года от 50 миллионов до 500 миллионов рублей и за 5 лет более 500 миллионов рублей и выше.

Москаленко пояснил, что инвесторы нужны в обрабатывающем производстве и подчеркнул, что статус РИП поможет сэкономить на налогах – региональная ставка на прибыль снизится до 10 процентов, а федеральная обнулится. Кроме того, РИП будет давать освобождение от регионального налога на имущество, которое будет задействовано в производстве.

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