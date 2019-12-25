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ВШЭ предложила повысить налоги на доходы состоятельных россиян
Сегодня, 8:34
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matveyvn

ВШЭ предложила повысить налоги на доходы состоятельных россиян

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Авторы отзыва отмечают, что это не приведёт к уходу налогоплательщиков в тень.

В Высшей школе экономики предложили повысить налоги на доходы состоятельных россиян. Об этом говорится в отзыве учебного заведения на проект бюджета 2021 года. 

Речь идёт о неинвестируемых средствах богатых граждан и неинвестируемые средства корпораций. В ВШЭ предлагают сделать ставку на уровне 20–24% для физических лиц, которые зарабатывают свыше 12 миллионов рублей и 24 миллионов в год. Также специалисты учебного заведения выступили с инициативой увеличить налог на прибыль — с 20% до 24%, возможно до 30%.

При этом авторы отзыва отмечают, что это не приведёт к уходу налогоплательщиков в тень.

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Фото: pixabay.com

Теги: бюджет, вшэ, налоги
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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