ВШЭ предложила повысить налоги на доходы состоятельных россиян

Авторы отзыва отмечают, что это не приведёт к уходу налогоплательщиков в тень.

В Высшей школе экономики предложили повысить налоги на доходы состоятельных россиян. Об этом говорится в отзыве учебного заведения на проект бюджета 2021 года.

Речь идёт о неинвестируемых средствах богатых граждан и неинвестируемые средства корпораций. В ВШЭ предлагают сделать ставку на уровне 20–24% для физических лиц, которые зарабатывают свыше 12 миллионов рублей и 24 миллионов в год. Также специалисты учебного заведения выступили с инициативой увеличить налог на прибыль — с 20% до 24%, возможно до 30%.

При этом авторы отзыва отмечают, что это не приведёт к уходу налогоплательщиков в тень.

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