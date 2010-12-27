В Петербурге пьяный 61-летний отец нанес 31-летнему сыну смертельное ножевое ранение

Пожилой отец убил собственного сына в пылу пьяной ссоры.

Как сообщают сотрудники Петербургской полиции, в жилой квартире на Большом Сампсониевском проспекте обнаружен труп мужчины. Местный житель скончался от удара ножом. В убийстве подозревается 61-летний отец погибшего.

Инцидент произошел 11 ноября около четырех часов вечера. Между родственниками произошла ссора на почве распития алкогольных напитков. Во время конфликта пожилой мужчина нанес сыну удар острым оружием, ставший для него смертельным.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье за убийство.