В Петербурге пьяный мужчина перепутал дверь с окном на пятом этаже

Веселый житель Петербурга завершил 8 марта через окно.

В Санкт-Петербурге житель Невского района выпал из окна из-за лишего алкогольного коктейля.

Известно, что мужчина праздновал Международный женский день в квартире на улице Дыбенко, №22. В шесть утра следующего дня хозяин жилища все еще встречал гостей и не собирался прекращать праздник.

В ходе затянувшегося праздника, 36-летний гость выпил все, что было на столе: пиво и водку. В результате смешивания напитков, посетитель без объяснения причин вышел в окно.

Отметим, что бесстрашный любитель тусовок остался жив. Однако получил несколько серьезных травм: закрытоая травма живота, перелом и повреждение внутренних органов. Петербуржца госпитализировали в Александровскую больницу. Медики оценили состояние пациента как тяжёлое.