Коммунальщики озеленили сад на Бабушкина, примотав скотчем зеленые ветки к высохшим рябинам

Жители домов на улице Бабушкина заметили рабочих, которые превратили засохшие рябины в злёные ивы при помощи скотча и свежих веток. Предположительно, обман был нужен для конкурса "Уютный сад - 2017".

Жители домов на улице бабушкина около сада Ткачей заметили необычные работы по озеленению. Засохшие деревья в сквере превратили в зеленые. Но для этого использовали хитрый способ: к деревьям скотчем примотали зеленые ветки. Жители района отмечают, что в 2016 году в зеленой зоне высадили рябины. Однако деревья не пережили зиму и погибли.

"Накануне днем жители соседних домов видели 10 человек, которые осматривали сад, и сделали вывод, что к их приезду и готовились работники, "озеленив" мертвые деревья", – отметил эксперт ОНФ Дмитрий Груздев.

Судя по официальному сайту Невского района, сквер участвует в конкурсе "Уютный сад - 2017". Именно для него, как полагают активисты Общественного народного фронта, коммунальщики занимались оживлением мертвецов.

Фото: ОНФ