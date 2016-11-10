На Каменном острове отреставрируют "съемочный" дом Шерлока Холмса

В Петербурге сохранят "киношный" особняк, в котором снимался советский Шерлок Холмс.

Рабочие уже начали реставрировать особняк Евгении Гаусвальд, прославившийся как место,в котором снимали “Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона”. Информация поступила от пресс-службы комитета по охране памятников истории и культуры.

Председатель ведомства Сергей Марков рассказал, что главная цель - сохранить аутентичность летней дачи. Полностью разбирать здание не будут. Специалисты восстановят около 70% исторического сруба дома в стиле модерн. Эксперты подтвердили, что значительную часть конструкции еще можно спасти. Они установят укрепления и поддержку для основы дачи, демонтируют черепицу, чтобы облегчить каркас, а также уберут линолеум, советскую плитку и избавятся от аварийных участков.

Напомним, что особняк построен в 1898 году архитекторами Шене и Чагиным. В доме снимался не только широко известный советский “Шерлок Холмс”, но и другие киноленты, например, “Дон Сезар де Базан” и “Летучая мышь”.