В Петербурге отреставрируют фасады 270 домов за 3 млрд рублей

В прошлом году было отреставрировано 271 домов.

В рамках программы капремонта в 2018 году на эти цели потратят почти 3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

Известно, что в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах отремонтируют фасады 29 домов МКД, 19 из которых являются объектами культурного наследия.

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко отметил также, что при внесении тех или иных объектов в план нужно думать масштабнее.

Вся улица должна выглядеть ухоженно, а не как лоскутное одеяло из старых и недавно отремонтированных зданий. Заявил он

В прошлом году на ремонт 271 фасада? 67 из которых – жилые многоквартирные дома, находящиеся под охраной Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). На этот проект потратили более 3,1 млрд рублей.

Фото: Piter.TV