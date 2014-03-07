Машина врезалась в фасад дома после столкновения с другим авто на площади Льва Толстого

Автомобили двигались на полной скорости.

Утром 5-го марта на площади Льва Толстого столкнулись два легковые автомобиля. В результате ДТП один из них врезался в дом №31-33 по Каменоостровскому проспекту. Момент аварии попал на видео.

Инцидент произошел в 05:30. Как видно на кадрах, одна машина выезжала с Большого проспекта П.С., другая двигалась по Каменоостровскому проспекте. На перекрестке оба водителя не стали сбавлять скорость.

Машина одного из участников ДТП сильно пострадала, у нее "смялся" передний бампер. Также пострадал и фасад дома. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Piter.TV показал, как фургон перевернулся после "встречи" с каршерингом на пересечении Богатырского и Серебристого.

Видео: Piter.TV, ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Тимофей Кольцов

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Максим Соколов