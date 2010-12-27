В Петербурге отреставрируют Музей Фаберже за 201 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Комитета имущественных отношений.
Так, подрядчик должен будет приспособить западный дворовый флигель Дворца Нарышкина под современный музейно-выставочный комплекс, что позволит расширить выставочные площадки музея.
Отметим, что флигель является объектом культурного наследия федерального значения.
Ранее мы сообщали о том, что Александро-Невская Лавра впервые отправит в Эрмитаж полотно "Оплакивание Христа"
Фото:яндекс.карты
Оставить комментарий