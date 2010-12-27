Работы будут идти 4 года.

В Петербурге отреставрируют Музей Фаберже за 201 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Комитета имущественных отношений.

Так, подрядчик должен будет приспособить западный дворовый флигель Дворца Нарышкина под современный музейно-выставочный комплекс, что позволит расширить выставочные площадки музея.

Отметим, что флигель является объектом культурного наследия федерального значения.

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Фото:яндекс.карты