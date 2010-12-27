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В Петербурге отреставрируют Музей Фаберже за 201 млн рублей
Сегодня, 20:50
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге отреставрируют Музей Фаберже за 201 млн рублей

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Работы будут идти 4 года.

В Петербурге отреставрируют Музей Фаберже за 201 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Комитета имущественных отношений.

Так, подрядчик должен будет приспособить западный дворовый флигель Дворца Нарышкина под современный музейно-выставочный комплекс, что позволит расширить выставочные площадки музея. 

Отметим, что флигель является  объектом культурного наследия федерального значения. 

Ранее мы сообщали о том, что Александро-Невская Лавра впервые отправит в Эрмитаж полотно "Оплакивание Христа" 

Фото:яндекс.карты

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Теги: культура, музей фаберже петербург, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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