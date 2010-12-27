Трёхметровое полотно пробудет в Николаевском зале Зимнего дворца до 26 мая.

В четверг, 21 февраля, стало известно о том, что Александро-Невская Лавра впервые отправит в Эрмитаж полотно "Оплакивание Христа". Об этом сообщили в Петербургской митрополии.

Впервые картина на религиозную тему из убранства Свято-Троицкого собора покинет храм для экспонирования в музее. Это стало возможным благодаря специальному договору между Государственным Эрмитажем и Александро-Невской Лаврой, в котором предусмотрена страховка произведения искусства на время перемещения и участия в выставке сазано в сообщении

Так, трехметровое полотно отпрвится в Эрмитаж 25 февраля. Оно пробудет в Николаевском зале Зимнего дворца до 26 мая.

Картина будет одним из самых главных экспонатов выставки "Якоб Йорданс (1593—1678). Картины и рисунки из собраний России".

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Фото: яндекс.карты