Петербуржцы при ремонте квартиры обнаружили росписи в стиле модерн

По мнению экспертов, росписи, которые были сделаны в конце XX века, не являются индивидуальной работой.

Петербуржцы при ремонте квартиры, которая находится в исторической части города, обнаружили росписи в стиле модерн. Об этом сообщает в своём Instagram блогер Максим Косьмин.

Рисунок размещен на тканевой основе, поверх которой наложен грунт и краска с трафаретными орнаментами.

Интересно, что в рамках одной стены наблюдаются разные школы модерна. Если фриз под потолком выдержан в духе раннего модерна (по сути, это вездесущий "удар бича"), то узоры на нижних "панелях" более рациональны, геометричны и являют собой уже поздний модерн (отдельно обратите внимание на рассинхрон между цветками и стеблями: так и задумано, или мастер что-то напутал?) отмечает Косьмин

По мнению блогера, росписи, которые были сделаны в конце XX века, не являются индивидуальной работой и выбраны из европейского каталога.

Также Косьмин отметил, что эту хозяева квартиры планируют сохранить напоминания о том, что было в моде 115 лет назад.

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Фото:maax_sf/instagram