  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы при ремонте квартиры обнаружили росписи в стиле модерн
Сегодня, 18:36
126
IRINA_CHALKINA

Петербуржцы при ремонте квартиры обнаружили росписи в стиле модерн

0 0

По мнению экспертов, росписи, которые были сделаны в конце XX века, не являются индивидуальной работой.

Петербуржцы при ремонте квартиры, которая находится в исторической части города, обнаружили росписи в стиле модерн. Об этом сообщает в своём Instagram блогер Максим Косьмин.

Рисунок размещен на тканевой основе, поверх которой наложен грунт и краска с трафаретными орнаментами. 

Интересно, что в рамках одной стены наблюдаются разные школы модерна. Если фриз под потолком выдержан в духе раннего модерна (по сути, это вездесущий "удар бича"), то узоры на нижних "панелях" более рациональны, геометричны и являют собой уже поздний модерн (отдельно обратите внимание на рассинхрон между цветками и стеблями: так и задумано, или мастер что-то напутал?) 

отмечает Косьмин

По мнению блогера, росписи, которые были сделаны в конце XX века, не являются индивидуальной работой и выбраны из европейского каталога.

Также Косьмин отметил, что эту хозяева квартиры планируют сохранить напоминания о том, что было в моде 115 лет назад. 

 

Ранее мы сообщали о том, что Петербург вошел в топ лучших городов мира

Фото:maax_sf/instagram

 

 

 

Теги: культура, новости спб, петербуржцы обнаружили роспись
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий