Музей Фаберже станет больше почти в четыре раза

Ремонтные работы пройдут за счет фонда "Связь времен".

Музей Фаберже увеличат в четыре раза. Соответствующую информацию разместили на сайте Главного управления государственной экспертизы России.

В 2006 году правительство Петербурга передало дворец - памятник в аренду культурно-исторического фонда Виктора Вексельберга "Связь времен". Через 7 лет, после реставрации здания, там открыли музей Фаберже. В результате нового расширения его площадь увеличится с 686,5 квадратных метров до 2318,7. Ремонтные работы пройдут за счет фонда "Связь времен".

Напомним, что музей Фаберже находится в Доме на набережной Фонтанки, 21. Его построили для семьи графов Воронцовых, в 1799 году он перешел роду Нарышкиных. В 1846 году Софья Нарышкина вышла замуж за Петра Шувалова, и тот существенно расширил западную часть особняка.

Фото: Музей Фаберже.