В Петербурге отменили открытие проекта "Цой жив" на Фестивале песчаных скульптур

Во вторник, 21 июня, на пляже Петропавловской крепости отменили церемонию открытия скульптуры "Цой жив" на Фестивале песчаных скульптур, передает "Петербургский дневник".
Проект был приурочен к 60-летию музыканта. В рамках открытия должен был пройти концерт петербургских исполнителей. В программе были выступления группы "Кино", а также перформанс от клипмейкера и музыканта Сергея Елгазина. На глазах поклонников автор композиции Теймур Абдулганиев должен был дополнить песчаную фигуру последними деталями.
В Музее истории Петербурга подтвердили отмену мероприятия. Собеседник издания добавил, что "по техническим причинам фестиваль закрыт".
Напомним, что сегодня ночью появились световые проекции с портретом Виктора Цоя на брандмауэре здания 14 по Кондратьевскому проспекту и в Петроградском районе на фасаде дома 26-28, литера А, по Каменноостровскому проспекту. Места для световых проекций были выбраны не случайно. По архивным данным "Горэлектротранса", в самом начале своей творческой карьеры музыкант ездил на троллейбусе-"тройке" в студию звукозаписи, она была на Панфиловой улице в Доме юного техника. В этой студии группа "КИНО" записала свой первый альбом.
Ранее сотни фанатов пришли на Богословское кладбище в день рождения Виктора Цоя. На могиле лидера группы "Кино" сегодня лежат живые цветы и горят свечи.
Фото: Вконтакте / Группа КИНО
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