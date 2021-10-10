На могиле лидера группы "Кино" сегодня лежат живые цветы и горят свечи.

Сотни фанатов пришли на Богословское кладбище в день рождения Виктора Цоя. Сегодня, 21 июня, музыканту исполнилось бы 60 лет. Снимками в соцсетях поделились петербуржцы.

На могиле лидера группы "Кино" сегодня лежат живые цветы и горят свечи. В день рождения Виктора Цоя фанаты по традиции исполняют песни под гитару. На кладбище взрослые люди приходят, в том числе, с детьми.

Фото: ВКонтакте / Екатерина Смирнова

Также поклонники музыканта почтут его память у сквера возле метро "Проспект Ветеранов", где установлен памятник Виктору Цою.

Ранее на Piter.tv: Световые проекции Цоя появятся 21 июня на Кондратьевском и Каменноостровском проспектах.

Главное фото: ВКонтакте / Инга Сидорова