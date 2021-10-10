Сотни фанатов пришли на Богословское кладбище в день рождения Виктора Цоя. Сегодня, 21 июня, музыканту исполнилось бы 60 лет. Снимками в соцсетях поделились петербуржцы.
На могиле лидера группы "Кино" сегодня лежат живые цветы и горят свечи. В день рождения Виктора Цоя фанаты по традиции исполняют песни под гитару. На кладбище взрослые люди приходят, в том числе, с детьми.
Фото: ВКонтакте / Екатерина Смирнова
Также поклонники музыканта почтут его память у сквера возле метро "Проспект Ветеранов", где установлен памятник Виктору Цою.
Ранее на Piter.tv: Световые проекции Цоя появятся 21 июня на Кондратьевском и Каменноостровском проспектах.
Главное фото: ВКонтакте / Инга Сидорова
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