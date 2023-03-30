Скончалась основательница музея "Русский Левша" в Петербурге Татьяна Ковша

Основательница музея микроминиатюры "Русский Левша" Татьяна Ковша ушла из жизни в Петербурге в возрасте 65 лет. Об этом 13 июня пишет "Петербургский дневник".
Причина смерти неизвестна. Церемония прощания состоится 14 июня в зале №1 на улице Партизанской, 8. Похороны пройдут на Богословском кладбище.
Не стало Татьяны Анатольевны Ковша – основателя музея, мамы, жены, подруги, сестры, тети, наставника.
Пресс-служба музея микроминиатюры "Русский Левша"
Музей "Русский Левша" был основан в 2006 году.
Ранее ушла из жизни петербургская актриса театра и кино Гала Самойлова.
Фото: pxhere
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