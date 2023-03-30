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Скончалась основательница музея "Русский Левша" в Петербурге Татьяна Ковша
Сегодня, 20:37
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Скончалась основательница музея "Русский Левша" в Петербурге Татьяна Ковша

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Причина смерти неизвестна.

Основательница музея микроминиатюры "Русский Левша" Татьяна Ковша ушла из жизни в Петербурге в возрасте 65 лет. Об этом 13 июня пишет "Петербургский дневник".

Причина смерти неизвестна. Церемония прощания состоится 14 июня в зале №1 на улице Партизанской, 8. Похороны пройдут на Богословском кладбище.

Не стало Татьяны Анатольевны Ковша – основателя музея, мамы, жены, подруги, сестры, тети, наставника.

Пресс-служба музея микроминиатюры "Русский Левша"

Музей "Русский Левша" был основан в 2006 году. 

Ранее ушла из жизни петербургская актриса театра и кино Гала Самойлова.

Фото: pxhere

Теги: богословское кладбище, музей русский левша
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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