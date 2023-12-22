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У Богословского кладбища осквернили портреты погибших в СВО
Сегодня, 8:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

У Богословского кладбища осквернили портреты погибших в СВО

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Калининском районе Петербурга неизвестные испортили портреты погибших героев СВО. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась очевидица. Она сообщила, что вечером 27 мая у Богословского кладбища, со стороны ж/д путей увидела перечеркнутые портреты двух погибших героев СВО с оскорбительной надписью. Портреты были нанесены на хозяйственных постройках, расположенных между Богословским кладбищем и железнодорожными путями.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Надпись закрашена сотрудниками районной администрации.

Ранее в Ленобласти вандалы расстреляли мемориал "Скорбящий матрос".

Фото: Piter.tv

Теги: богословское кладбище, портреты, сво
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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