У Богословского кладбища осквернили портреты погибших в СВО

В Калининском районе Петербурга неизвестные испортили портреты погибших героев СВО. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратилась очевидица. Она сообщила, что вечером 27 мая у Богословского кладбища, со стороны ж/д путей увидела перечеркнутые портреты двух погибших героев СВО с оскорбительной надписью. Портреты были нанесены на хозяйственных постройках, расположенных между Богословским кладбищем и железнодорожными путями.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Надпись закрашена сотрудниками районной администрации.
Ранее в Ленобласти вандалы расстреляли мемориал "Скорбящий матрос".
Фото: Piter.tv
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