У Богословского кладбища осквернили портреты погибших в СВО

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Калининском районе Петербурга неизвестные испортили портреты погибших героев СВО. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась очевидица. Она сообщила, что вечером 27 мая у Богословского кладбища, со стороны ж/д путей увидела перечеркнутые портреты двух погибших героев СВО с оскорбительной надписью. Портреты были нанесены на хозяйственных постройках, расположенных между Богословским кладбищем и железнодорожными путями.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Надпись закрашена сотрудниками районной администрации.

Ранее в Ленобласти вандалы расстреляли мемориал "Скорбящий матрос".

Фото: Piter.tv