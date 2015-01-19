В Петербурге откроют 27 современных школ и 26 детсадов 1 сентября

1 сентября тысячи учеников пойдут в новые школы построенные по городскому стандарту.

В Санкт-Петербурге с 1 сентября 2025 года начнут работу 27 новых школ и 26 детских садов. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства, передаёт пресс-служба Смольного.

По словам Беглова, образовательные учреждения построены по "петербургскому стандарту". Они оснащены спортивными комплексами, лабораториями, бассейнами, медиатеками и творческими площадками.

До конца 2025 года планируется открыть ещё три школы. В новом учебном году в Петербурге будут учиться 619 тыс. школьников, из них 60 тыс. первоклассники. Всем детям вручат комплекты книг серии "Моя первая библиотека" и билеты в кино для посещения вместе с родителями.

В Смольном подчеркнули, что все образовательные учреждения полностью готовы к приёму учеников. В зданиях установлены системы безопасности, работают тревожные кнопки и охрана. В 2025 году капитальный ремонт провели в 104 школах, 69 детских садах и 18 колледжах.

Фото: Вконтакте / официальная страница правительства Санкт-Петербурга