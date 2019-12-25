В Петербурге откроется выставка скульптур "Лики Войны и Мира"

В экспозицию вошли произведения из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

В воскресенье, 11 октября, стало известно о том, что в Северной столице откроют выставку "Лики Войны и Мира". Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по культуре.

Скульпторы – представители разных поколений – убедительно раскрывают восприятие событий войны и судеб ее рядовых участников. пресс-служба Комитета по культуре

В экспозиции будут представлены произведения из собрания Государственного музея истории Петербурга. Скульптуры были выполнены с 1940-х до 2000-х годов.

Ранее мы сообщали о том, что Гоша Куценко лично продавал петербуржцам билеты на свой новый фильм.

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