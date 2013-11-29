В Петербурге откроется выставка Валерия Подлясского и Александры Кищук "Ad aeternum mutation"

В Петербурге с 17 сентября по 31 октября будет работать выставка "Ad aeternum mutation" Валерия Подлясского и Александры Кищук. Ее можно будет увидеть в Новом музее современного искусства.
В своей выставке авторы затрагивают тему времени: "Времена старого порядка в очередной раз миновали. Повсюду возникают новые формы жизни. Несмотря на то что прошлое ещё остаётся неким фетишем и в своей старой оболочке является объектом слепого поклонения. Момент возникновения новых форм неизбежен, и он уже происходит".
Стоимость полного билета 350 рублей, льготный - 200.
Ранее в октябре пройдет фестиваль "Книжный маяк Петербурга".
Фото: Pexels
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