В Петербурге откроется шахматный клуб за киноцентром "Москва"

Высота здания составит 12,8 метра, согласно заключению.

Стало известно, что в Адмиралтейском районе Петербурга откроют новый шахматно-шашечный клуб. Об этом говорится в заключении КГИОП.

Клуб появится в доме №52 на Рижском проспекте, за кинотеатром "Москва". Высота здания составит 12,8 метра, согласно заключению.

В середине прошлого века там был детский сад, который относился к Ленинградской бумажной фабрике Гознака на Фонтанке. Комплекс собирались развивать, поэтому детский сад хотели реконструировать. В 2000 году здание передали под административные цели ЗАО "СМУ-2". Спустя 10 лет участок перевели на ООО "Эльбрус".

Ранее Роспотребнадзор готов выступить в защиту петербуржцев, которые отравились кондитерскими изделиями.Специалистами Роспотребнадзора были выявлены нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и сфере технического регулирования при производстве кондитерских изделий.

Фото: Piter.tv

