Роспотребнадзор готов выступить в защиту петербуржцев, которые отравились кондитерскими изделиями

Специалистами Роспотребнадзора были выявлены нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и сфере технического регулирования при производстве кондитерских изделий.

Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу готов выступить в защиту прав потребителей пострадавших при употреблении кондитерских изделий cheese-cake.ru.

В Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу поступает информация о регистрации случаев острой кишечной инфекции при употреблении кондитерской продукции торговой марки cheese-cake.ru. Специалистами Роспотребнадзора были выявлены нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и сфере технического регулирования при производстве кондитерских изделий.

Управление Роспотребнадзора готово выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда. Пострадавшим необходимо на официальном сайте в разделе "Прием обращений граждан" написать обращение с приложением копий следующих документов: паспорта, медицинских документов, подтверждающих наличие заболевания, документа подтверждающего оплату товара, претензии в адрес продавца, либо направить обращение почтой России по адресу: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19.

Также Роспотребнадзор готов оказать содействие гражданам в составлении досудебной претензии к ООО "ДЕСЕРТ ФЕНТЕЗИ" (cheese-cake.ru).

Для получения консультации можно обратиться к главному специалисту-эксперту отдела защиты прав потребителей Ксении Вертиховской по телефону 8 (812) 764-02-34 доб.288.

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