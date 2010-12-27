В Петербурге откроется первый в России магазин в формате стрит-ритейл

Магазин японского фэшн-бренд Uniqlo расположится в историческом здании Дома мод.

Известный японский бренд Uniqlo откроет свой первый в России магазин в стиле стрит-ретейла. Компания арендовала 1528 квадратных метров на первом и втором этажах в Доме мод на Каменноостровском проспекте. В среду, 17 июля, эту новость опубликовал портал Арендатор.ру.

"Стрит-ритейл" – с английского "уличная торговля". Данный формат подразумевает наличие так называемых торговых коридоров, то есть совокупности небольших магазинов и офисных помещений, расположенных на первых этажах здания.

"Открытие первого магазина Uniqlo в формате стрит-ритейла – ещё один шаг нашего стратегического развития в России. Дом мод расположен в центре Петербурга, и мы очень гордимся тем, что займём часть реновируемого здания, имеющего историческую значимость" – отметил генеральный директор компании "Uniqlo Россия" Фуминори Адати.

Фото: Pixabay