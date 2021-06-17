В Петроградском районе открылся обновленный "Дом мод"

Это пространство с уникальными вещами от дизайнеров со всего мира

На третьем этаже представлены уличная одежда, технологичные кроссовки для бега и винтажные джинсы. А также новинки на рынке России – австралийский бренд спортивной одежды от триатлониста Джейми Ханта.

Наш бренд помогает не только спортсменам, но и любителям, и даже новичкам. Он помогает поддерживать свое тело в порядке перед тренировкой, подготавливать его для личных выступлений, например, поставить рекорд на 10 км. Константин Соловьев, руководитель бренда "2xu" в России

На четвертом этаже откроется корнер для российских дизайнеров и амфитеатр для показов мод и арт-перформансов. В планах запуск "Самой большой гардеробной", там будут собраны луки в четырех стилях: от делового до вечернего.

Есть романтичное направление для девушек, которые любят красивые летящие платья, рюши, воланы. И конечно, самое невероятное, что мы все ждем с большим нетерпением, это одежда для вечеринок, что-то очень яркое, авангардное и клевое. Джейн Сытенко, фэшн-стилист

В июне в пространстве появятся лавка с книгами о дизайне и моде, магазин виниловых пластинок и кофейня. Создатели решили сохранить традиции ленинградского "Дома мод" и оставить известное петербуржцам ателье.

Пока мы планируем, что ателье будет работать. Мы, может быть, куда-то его проапгрейдим, потому что нам хочется туда добавить молодых портных, которые бы в коллаборации с ветеранами могли подтягивать туда более молодую аудиторию. Олег Олейников, управляющий партнер "Иридато Групп"

Для жителей города "Дом мод" открывает беговой клуб, где любой желающий может присоединиться к пробежкам по Петроградской стороне.

"Дом мод" на Каменноостровском проспекте 37а был построен в 1968 году по проекту архитектора Е. А. Левинсона. Здесь обшивали ленинградский бомонд, устраивали показы модельеры из Германии, Венгрии и Италии. В 2019 году в здании открылся street-store японского бренда "Uniqlo". Компания "Иридато Групп", которая развивает международные бренды на российском рынке, обратила внимание на локацию в центре Петербурга и открыла здесь новое модное пространство.

Видео, фото: Piter.TV, "Дом Мод"