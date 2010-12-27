В Петербурге готовится к открытию Музей здоровья

Футболисты "Зенита" приедут на открытие.

Музейный Петербург пополнится новым просветительским пространством: 7 ноября в 12:30 на Моховой, 17 откроется Музей здоровья. Это проект Российского кардиологического общества. На официальное открытие приедут президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто и футболисты основного состава ФК "Зенит".

Музей соединяет игру и обучение, теорию и практику. Для нового пространства разработаны детские программы "Как работает сердце", "Вредно или полезно", "Этот странный алкоголь" и "Из чего состоит сигаретный дым". В дальнейшем музей планирует сделать подобные программы и для взрослых. Одна из важнейших задач для музея – пропаганда здорового образа жизни. Именно поэтому на открытие пригласили футболистов, которые смогут рассказать подросткам, как важен в их жизни спорт и здоровый образ жизни в целом.

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Фото: предоставлено организаторами