В Петербурге открылся крупнейший технохаб для IT-специалистов

35 тыс. кв. м, более 2,5 тыс. рабочих мест – в Петербурге открылся крупнейший в России технологический хаб, который станет центром притяжения для экспертного ИТ-сообщества всего Северо-Запада. В новый хаб, расположенный в реконструированных зданиях бывшего завода имени Калинина на Васильевском острове, уже переехали IT-команды Сбера: разработчики, тестировщики, аналитики, DevOps-инженеры, дата-сайентисты и владельцы продуктов ключевых бизнес-направлений банка.

Владимир Воскресенский, управляющий директор блока технологического развития:

Наша команда имеет опыт 20-летней разработки виртуальных машин в западных компаниях, которые уже ушли из России. Мы остались в России как команда. Теперь в Сбере принято решение, что нам нужно для технологической независимости, для развития дальнейших технологий, сделать собственную виртуальную машину для поддержания нашего собственного технологического стека, независимого, импортозамещенного, полностью надежного для нужд Сбера, города и страны.

Помимо комфортных рабочих пространств, оформленных в духе разных стихий: воды, земли, воздуха и космоса, на территории хаба есть игровые комнаты, зоны отдыха и спорта. А скоро будет оборудован выход к Неве. Создатели хаба уверены, что атмосфера и комфорт сотрудников – залог эффективности и продуктивности.

Мария Радостева, руководитель команды разработки:

Был период, когда мы с коллегами были вынуждены расстаться и работать на удаленке. Но с открытием этого нового офиса мы с большим удовольствием все вместе собрались, потому что все-таки очное общение, тем более в такой приятной, теплой, комфортной атмосфере, оно незаменима. И, конечно, здесь, когда мы все вместе, продуктивность команды намного выше.

Тождественное открытие технохаба Сбера, который стал третьим в России, состоялось в специальном мультимедийном пространстве при непосредственном участии искусственного интеллекта.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

Мы здесь начнем развивать уже всю линейку наших исследований, производства наших продуктов. Мы говорим: мы стоим на трех ногах - это исследования, образование и бизнес. Все три эти составляющие мы будем развивать здесь, в городе.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга:

Поздравляю вас с открытием этого уникального технохаба. И знаете, я порадовался, откровенно говоря, я посмотрел, как здорово вы смогли соединить историю, настоящее и будущее. Вот это у вас получилось классно. Поздравляю.

Также на территории технохаба начал работать иммерсивный шоу-рум и фирменный магазин SberDevices, где все жители и гости Петербурга могут увидеть как работают умные устройства Сбера и даже прочувствовать опыт взаимодействия с умным домом через футуристический техно-перфоманс.