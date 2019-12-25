В Петербурге открылся Институт кибербезопасности и защиты информации

Институт создан при университет СПбПУ.

В понедельник, 6 июля, стало известно, что при университете СПбПУ создали Институт кибербезопасности и защиты информации. Об этом сообщил "АиФ-Петербург".

Доктор технических наук, профессор РАН Зегжды Д.П. назначен руководителем института. Отмечается, что институт планирует открывать новые образовательные программы по киберпсихологии, киберустойчивости цифрового производства, развивать собственные проекты и другое. Также сообщается, что в политехническом университете кибербезопаность всегда была в приоритете.

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