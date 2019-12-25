  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге открылся Институт кибербезопасности и защиты информации
Сегодня, 21:23
52
smirenny

В Петербурге открылся Институт кибербезопасности и защиты информации

0 0

Институт создан при университет СПбПУ.

В понедельник, 6 июля, стало известно, что при университете СПбПУ создали Институт кибербезопасности и защиты информации. Об этом сообщил "АиФ-Петербург".

Доктор технических наук, профессор РАН Зегжды Д.П. назначен руководителем института. Отмечается, что институт планирует открывать новые образовательные программы по киберпсихологии, киберустойчивости цифрового производства, развивать собственные проекты и другое. Также сообщается, что в политехническом университете кибербезопаность всегда была в приоритете. 

Ранее мы писали, что Генеральная прокуратура заблокировала сайт, разославший фейк о минировании АЭС под Петербургом.

Фото: Pixabay

Теги: институт кибербезопасности
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии