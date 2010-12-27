В Петербурге открылся Детский сурдологический центр

Новый сурдологический центр был обещан петербуржцам весной 2018 года. Исполнить обещание удалось меньше, чем за полгода.

На севере Петербурга во вторник, 11 сентября, состоялось открытие Детского городского сурдологического центра. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.

Двухэтажное здание площадью 2000 квадратных метров находится на улице Есенина, 26. На территории центра есть место для прогулок с детьми, детские площадки, домики для занятий на воздухе. Внутри есть кабинеты сурдологов, невролога, логопеда, педиатра, залы для групповых занятий, бассейн для детей до 5 лет, игровой зал и многое другое.

Это знаковое событие для Петербурга - у нас открывается первый и единственный в России обособленный центр для тех, кто нуждается в такой помощи. В регионах есть сурдоцентры, но они, как правило, размещены при клиниках. Здесь созданы все условия для оказания полноценной помощи, наши дети достойны этого. Георгий Полтавченко, губернатор Петербурга

Новый сурдологический центр был обещан петербуржцам весной 2018 года. Исполнить обещание удалось меньше, чем за полгода.

Ранее в Сбербанке появились сурдопереводчики.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга