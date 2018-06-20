Городские открытия: в Петербурге появился единственный в России сурдологический центр

В сентябре 2018 в Красногвардейском районе Петербурга появился единственный в России самостоятельный детский сурдологический центр.

Сурдологический центр размещается на площади в 2000 квадратных метров у станции метро "Проспект Просвещения".

В распоряжении нового центра 13 просторных медкабинетов. Здесь работает около 100 специалистов, среди которых сурдологи, лоры, логопеды, неврологи и педиатры.

Мы должны научить ребенка слышать с помощью слухового аппарата, с помощью кохлеарного импланта. Этим занимаются дефектологи, сурдопедагоги, логопеды. У нас их в штате даже больше, чем врачей. Это главные участники всего процесса реабилитации ребенка. Они проводят развивающие занятия в игровой форме. Для разных возрастов предусмотрены различные методики. Дети занимаются в группах, индивидуально. Туфатулин Газиз, главный врач детского городского сурдологического центра

Сейчас на учете в детском сурдологическом центре состоит 2500 детей. Ожидается, что новое медучреждение будет посещать 100-150 пациентов в день. Здесь помогают даже младенцам, которые не могут сказать - слышат они или нет.

Существует обследование, которое проводится во сне. Это ответы мозга на звуковые стимулы. То есть спящего ребенка укладывают, на кожу головы накладывают электроды и подаются звуковые стимулы. Компьютер регистрирует ответы мозга, это ответы, которые не зависят от воли человека, это то, как кора головного мозга реагирует на звуковую стимуляцию. Исходя из этих ответов, мы регистрируем состояние слуха ребенка и принимаем ответ: либо это слухопротезирование, либо это кохлеарная имплантация, либо это норма слуха, которая не требует никакого вмешательства. Туфатулин Газиз – главный врач детского городского сурдологического центра

В центре проводится всесторонняя диагностика слуха. Благодаря лор-комбайну специалисты могут обследовать детей не только с тугоухостью, но и с воспалительными заболеваниями уха, горла, носа.

Это оборудование позволяет проводить полный спектр обследования лор-органов. Здесь есть и микроскоп для осмотра уха, и эндоскопы для детального осмотра полости носа, и есть возможность проведения всех лор-манипуляций, начиная от промывания серных пробок, заканчивая малыми оперативными вмешательствами. Туфатулин Газиз – главный врач детского городского сурдологического центра

В 2019 году в центре появятся бассейн и столовая. В здании предусмотрен конференц-зал, в котором будут проводиться занятия с врачами, клиническими ординаторами и аспирантами.

Видео: Piter.TV