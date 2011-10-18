В Петербурге открылось новое общежитие Морского университета

Морской технический университет в Петербурге получил современное общежитие.

В Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте открыли новое общежитие Морского технического университета. Здание рассчитано на 400 студентов и построено за два года.

В Санкт-Петербурге завершилось строительство нового общежития для студентов Морского технического университета. Объект расположен на Ленинском проспекте и представляет собой 14-этажное здание общей площадью более 10 тыс. кв. м. В комплексе предусмотрены жилые комнаты, а также общественные зоны для учебы и отдыха.

В церемонии открытия приняли участие помощник президента России Николай Патрушев, министр высшего образования Валерий Фальков и губернатор Петербурга Александр Беглов. По словам губернатора, создание современных условий в общежитии позволит студентам уделять больше времени учебе и научной деятельности. Николай Патрушев отметил, что комфортная студенческая среда напрямую связана с подготовкой специалистов для судостроительной отрасли.

Открытие общежития стало продолжением программы развития инфраструктуры университета. Ранее в его составе появились спортивный комплекс, конгресс-центр и медицинский центр, который обслуживает не только студентов, но и жителей близлежащих районов.

Фото: Смольный