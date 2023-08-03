В Петербурге открыли улицу имени Анатолия Кони в честь выдающегося юриста

Эта инициатива согласована с городскими властями и получила поддержку депутатов.

В Санкт-Петербурге появился новый топоним — улица Анатолия Кони. Она соединяет Московский проспект и Варшавскую улицу. На этом отрезке расположены три жилых дома, находящиеся напротив Российской национальной библиотеки. Место уже несколько лет связано с именем Кони: в прошлом году у входа на площадь установили памятник государственному и общественному деятелю.

Торжественная церемония открытия собрала представителей городской администрации, фонда имени Анатолия Кони и жителей района. Участники почтили память юриста, возложив цветы к памятнику и посадив деревья вдоль нового проезда.

Президент фонда поддержки исторического наследия Анатолия Кони Людмила Кулешова отметила значимость личности юриста для современного общества. Она подчеркнула, что его идеи справедливости и нравственного начала остаются актуальными и должны служить примером для молодежи.

Глава администрации Московского района Владимир Ушаков сообщил, что в 2026–2027 годах фонд капитального ремонта обновит фасады всех домов на улице Кони. Эта инициатива согласована с городскими властями и получила поддержку депутатов. По его словам, новый объект продолжает традицию, заложенную в концепции "бульвара Юристов".

Фото: Правительство Петербурга