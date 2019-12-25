В Петербурге открыли первое дело закону "о фейках". Нарушителем закона стала автор антивоенного лозунга

Накануне, 6 марта, девушка вышла на Невский проспект с антивоенным лозунгом.

Василеостровский районный суд открыл первое уголовное дело по новой статье "о фейках". Жительница Петербурга стала участницей судопроизводства. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Накануне, 6 марта, девушка вышла на Невский проспект с плакатом с антивоенным лозунгом и громко скандировала его. Свидетелями случившегося стали не менее 100 человек. Наталья выразила свое несогласие с тем, что происходящее на Украине является спецоперацией. Тем самым, по мнению суда, она дискредитировала действия Вооруженных сил РФ в ДНР и ЛНР.

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Фото: Piter.tv