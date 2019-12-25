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В Петербурге открыли памятник министру путей сообщения Михаилу Хилкову
Сегодня, 15:31
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В Петербурге открыли памятник министру путей сообщения Михаилу Хилкову

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Михаил Хилков – министр путей сообщения Российской империи с 1895 по 1905 год.

В Петербурге у Музея железных дорог Россиоткрыли памятник министру путей сообщения Михаилу Ивановичу Хилкову. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

В торжественной церемонии открытия приняли участие начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Михаил Хилков – министр путей сообщения Российской империи с 1895 по 1905 год. На этой должности Хилков руководил строительством Транссибирской магистрали.

Фото: Telegram / СПб-Главный

Теги: ожд, памятник, ржд
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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