В Петербурге открыли памятник министру путей сообщения Михаилу Хилкову

Михаил Хилков – министр путей сообщения Российской империи с 1895 по 1905 год.

В Петербурге у Музея железных дорог Россиоткрыли памятник министру путей сообщения Михаилу Ивановичу Хилкову. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

В торжественной церемонии открытия приняли участие начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Михаил Хилков – министр путей сообщения Российской империи с 1895 по 1905 год. На этой должности Хилков руководил строительством Транссибирской магистрали.

Фото: Telegram / СПб-Главный