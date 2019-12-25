В Петербурге открыли памятник министру путей сообщения Михаилу Хилкову

В Петербурге у Музея железных дорог Россиоткрыли памятник министру путей сообщения Михаилу Ивановичу Хилкову. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.
В торжественной церемонии открытия приняли участие начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Михаил Хилков – министр путей сообщения Российской империи с 1895 по 1905 год. На этой должности Хилков руководил строительством Транссибирской магистрали.
Фото: Telegram / СПб-Главный
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