В Петербурге открылась выставка советских маринистов к 180-летию РГО

В Санкт-Петербурге в галерее "Общество поощрения художеств" открылась выставка произведений советских художников-маринистов. Экспозиция приурочена к 180-летию Русского географического общества и получила название "Полюса живописи", передает ТАСС.
Основу выставки составили работы двух представителей ленинградской школы живописи - Владимира Яркина и Олега Кукушкина. Эти художники участвовали в морских экспедициях и запечатлели свои впечатления в произведениях. Экспозиция объединила различные морские сюжеты: от исследовательских походов и военных парадов до документальных зарисовок флотского быта.
По словам организаторов выставки, экспозиция предлагает новый взгляд на красоту и величие российских военно-морских традиций.
Выставка продолжит работу в течение ограниченного времени. Посетители смогут увидеть как батальные сцены, так и лирические морские пейзажи, созданные художниками во время их путешествий.
Ранее сообщалось, что в "Царском Селе" открылась выставка парадного оружия императрицы Елизаветы Петровны.
Фото: freepik (rawpixel)
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