В "Царском Селе" открылась выставка парадного оружия императрицы Елизаветы Петровны

Посетители смогут увидеть три предмета из коллекции военно-исторического музея: гладкоствольное ружьё, пистолет с кремневыми замками и камзольную шпагу.

В павильоне "Арсенал" музея-заповедника "Царское Село" начала работу выставка, посвящённая парадному оружейному гарнитуру императрицы Елизаветы Петровны. Экспозиция подготовлена совместно с Военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи и продлится до 9 ноября 2025 года.

Посетители смогут увидеть три предмета из коллекции военно-исторического музея: гладкоствольное ружьё, пистолет с кремневыми замками и камзольную шпагу. Все они входят в единый гарнитур середины XVIII века, отличающийся высоким качеством исполнения и художественной отделкой. Эти экспонаты были переданы из Эрмитажа в 1931 году как часть собрания оружия Арсенала Аничкова дворца.

Ещё два предмета из этого набора — нарезной карабин и нарезной пистолет — хранятся в Государственном Эрмитаже. Все пять изделий украшены в едином стиле, с указанием даты изготовления (1755 год) и города — Тулы, одного из центров оружейного мастерства в России.

По мнению историков, гарнитур мог быть изготовлен по заказу самой Елизаветы Петровны или преподнесён ей в дар. Императрица славилась страстью к охоте и маскарадным балам — шпага, например, служила не боевым оружием, а частью кавалерского костюма, который она нередко надевала на костюмированные балы. Особой популярностью тогда пользовались "метаморфозы" — маскарады, где дамы появлялись в мужских нарядах, а кавалеры — в женских.

Выставка в "Царском Селе" продолжает цикл проектов, посвящённых истории императорских коллекций.

Также в Александровском дворце откроют три отреставрированных парадных зала.

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Фото: ГМЗ "Царское Село"