В Петербурге открылась выставка книжных ароматов

Гостям предлагается изучить запахи известных художественных произведений.

В Петербурге любой желающий может узнать, как пахнет то или иное литературное произведение. Сделать это можно в музее-квартире писателя Михаила Зощенко. Недавно там открылась выставка книжных запахов.

Организаторы сообщили, что "прочесть" классические тексты можно не только при помощи глаз. Он предлагают носом почувствовать аромат известнейших романов и повестей. В пример приводится "Пиковая дама" Александра Пушкина. Для создания специального аромата парфюмеры использовали продукции фабрики "Новая заря". Оказывается, что запах создан еще в 1949 году. Его запустили к 150-летию российского писателя.

Попасть на мероприятие можно до 23 октября включительно.

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Фото: Pixabay.com

