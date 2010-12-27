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В Петербурге открылась выставка книжных ароматов
Сегодня, 7:12
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lesjasap

В Петербурге открылась выставка книжных ароматов

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Гостям предлагается изучить запахи известных художественных произведений.

В Петербурге любой желающий может узнать, как пахнет то или иное литературное произведение. Сделать это можно в музее-квартире писателя Михаила Зощенко. Недавно там открылась выставка книжных запахов.

Организаторы сообщили, что "прочесть" классические тексты можно не только при помощи глаз. Он предлагают носом почувствовать аромат известнейших романов и повестей. В пример приводится "Пиковая дама" Александра Пушкина. Для создания специального аромата парфюмеры использовали продукции фабрики "Новая заря". Оказывается, что запах создан еще в 1949 году. Его запустили к 150-летию российского писателя. 

Попасть на мероприятие можно до 23 октября включительно.

Ранее Piter.tv писал о том, что самую древнюю карту загробного мира нашли в египетской гробнице.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: выставка, духи, запах, книжный аромат, парфюмерия
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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