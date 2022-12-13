В Петербурге освятили храм колокольни Воскресенского Новодевичьего монастыря

Она была построена в середине XIX века по проекту архитекторов Лаврентия Бенуа и Владимира Цейдлера.

В Петербурге воссоздали колокольню Воскресенского Новодевичьего монастыря, которая была построена в середине XIX века по проекту архитекторов Лаврентия Бенуа и Владимира Цейдлера. В начале 1930-х годов здание было взорвано и разобрано по кирпичам во время работ по расширению нынешнего Московского проспекта. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Накануне, 22 января, монастырь и мозаики в арке освятил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Добавим, что монастырь возобновил работу в 90-х годах, однако саму колокольню заложили заново в 2016 году.

Фото: Piter.tv

