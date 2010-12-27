В Петербурге четверо похитили мужчину и вымогали за него 60 тысяч

Полиция Северной столицы задержала четырех человек, которые похитили от дома на проспекте Стачек мужчину и вымогали 60 тысяч в обмен на освобождение.

В среду, 18 октября, в полицию Кировского района пришел мужчина с заявлением о похищении его знакомого. Он рассказал правоохранительным органам, что неизвестные похитили его 26-летнего знакомого от дома на проспекте Стачек. Злоумышленники требовали за освобождение молодого человека 60 тысяч человек.

Полиция провела розыскные мероприятия и задержали четырех подозреваемых в возрасте от 20 до 34 лет. При этом похищенного молодого человека освободили. В отношении его похитителей отправили в изолятор. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются подробности инцидента.