За выходку у педагогического колледжа двум мужчинам назначили реальные сроки

Один из них будет лишен свободы на 5 лет.

Невский районный суд признал виновным двух мужчин, которые нецензурно выражались у педагогического колледжа №8 и размахивали ножом. Обоим вынесли реальные сроки, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел 28 сентября 2021 года. Piter.tv писал об этом случае. Мужчины приставали к студентке колледжа, отказались покидать территорию по требованию главы охраны, угрожали прохожим. Суд счел, что своими действиями хулиганы нанесли моральный вред и нравственные страдания несовершеннолетним студентам.

Ягубу Степанову назначили 5 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, Александру Тарасову — 2,5 года.

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО