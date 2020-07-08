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За выходку у педагогического колледжа двум мужчинам назначили реальные сроки
Сегодня, 14:26
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

За выходку у педагогического колледжа двум мужчинам назначили реальные сроки

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Один из них будет лишен свободы на 5 лет.

Невский районный суд признал виновным двух мужчин, которые нецензурно выражались у педагогического колледжа №8 и размахивали ножом. Обоим вынесли реальные сроки, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел 28 сентября 2021 года. Piter.tv писал об этом случае. Мужчины приставали к студентке колледжа, отказались покидать территорию по требованию главы охраны, угрожали прохожим. Суд счел, что своими действиями хулиганы нанесли моральный вред и нравственные страдания несовершеннолетним студентам. 

Ягубу Степанову назначили 5 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, Александру Тарасову  — 2,5 года. 

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Теги: педагогический колледж, угроза, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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