В Петербурге будут судить водителя, сбившего на "зебре" бабушку с внучкой

От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.

В Петербурге перед судом предстанет 30-летний мужчина, который на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком. Об этом сообщает городская прокуратура.

Трагедия произошла днем 6 августа у станции метро "Политехническая". 78-летняя пенсионерка вместе со своей 9-летней внучкой переходила дорогу на красный свет. Обвиняемый на полном ходу сбил пешеходов.

От полученных травм пенсионерка через неделю скончалась в больнице. Девочке был причинен тяжкой вред здоровью. Обвиняемый от дачи показаний отказался. Дело рассмотрит Выборгский районный суд.

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Фото: Piter.TV