В Петербурге осудили пенсионера за незаконное получение "северной" надбавки

Переехал с Камчатки и лишился свободы.

В Петербурге суд вынес приговор пенсионеру Павлу Мальчуку, который незаконно получал надбавку к пенсии, предназначенную для жителей Крайнего Севера. Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ — мошенничество с выплатами в особо крупном размере.

Следствием установлено, что Мальчук, являясь военным пенсионером, после увольнения в 1999 году не выполнил условие о 15-летнем сроке службы на Севере, необходимом для сохранения районного коэффициента. Несмотря на это, после переезда с Камчатки в Санкт-Петербург в 2019 году он продолжал получать пенсию с северной надбавкой 1.6, не уведомив военкомат о смене места жительства.

В результате его действий государству в лице Министерства обороны РФ был причинён ущерб более 1,4 млн руб. Эти средства были выплачены мужчине с июня 2019 года по март 2025 года в виде необоснованной надбавки.

На суде Мальчук признал вину и полностью возместил ущерб. Он объяснил, что переехал в Петербург, чтобы помогать дочери с ребёнком. Суд учёл раскаяние и положительные характеристики подсудимого и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Ранее на Piter.TV: в Гатчине задержан подозреваемый в квартирной краже.

Фото: Piter.TV