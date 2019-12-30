В Петербурге осудили контрабандистов, вывозивших за рубеж культурные ценности

Из страны вывезли предметы мебели, картины и иконы.

Василеостровский районный суд огласил приговор в отношении Дениса Власова и Ирины Бондарь, признанных виновными в вывозе культурных ценностей из страны для дальнейшей продажи. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Установлено, что в период с 24 июля по 30 сентября 2014 года осужденные незаконно перевезли через границу с Финляндией, Беларусью и Казахстаном предметы антиквариата на общую сумму более 340 тысяч рублей. При этом они декларировали все вывозимое как товар для личных нужд. В основном злоумышленники вывозили из страны мебель, картины и иконы.

В результате суд приговорил Власова к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком три года и штрафом в размере 150 тысяч рублей. Бондарь получила три года условно с испытательным сроком один год. Культурные ценности были обращены в доход государства.

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Фото: Piter.TV