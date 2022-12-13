В Петербурге определяют лучших монтажников и штукатуров

Лучшие монтажники КОК и штукатуры Петербурга соревнуются в профессиональном мастерстве.

В Петербурге выбирают лучших монтажников каркасно-обшивных конструкций и штукатуров, сообщает портал "Строительный Петербург". Ежегодно строители демонстрируют свои навыки в конкурсе профессионального мастерства "Строймастер-2023".

Комитет по строительству традиционно поддерживает все конкурсные мероприятия, связанные с популяризацией строительной отрасли. Так как в городе идет активное строительство социальных объектов, жилья, студенты и участники таких конкурсов приобретают новые навыки и знания, растут профессионально, соответственно они очень востребованы. Артур Сливний, заместитель председателя Комитета по строительству Правительства Санкт-Петербурга

В этом году в соревновании принимают участие 36 специалистов: работники строительных компании и студенты колледжей.

Если раньше у нас были разные задания для профессионалов и для юниоров, то сейчас задания одинаковые для всех. И можно сказать, что подрастающее поколение, молодежь, она достаточно эффективно работает, и качество выполненного задания может сравниться с профессионалами. Ирина Белинская, генеральный директор "Петербургского строительного центра"

Задача конкурсантов: собрать металлическую конструкцию и обшить ее гипсокартонными листами. Жюри оценивают не только качество сборки однослойной перегородки, но и время выполнения работ.

Главный критерий оценки работы монтажника – это точность сборки: соблюдены ли все размеры, вертикальность, плоскостность, чтобы углы были 90°, правильность крепления гипсокартона саморезами. Это влияет на качество конструкции, устойчивость и срок эксплуатации. Марина Ковалева, мастер производственного обучения

После на готовые конструкции штукатурам нужно нанести два раствора: гипсовый и декоративный. Особое внимание мастера уделяют технологии нанесения штукатурки, разравниванию, приданию фактуры.

Штукатур – это тяжелая профессия, у нас, к сожалению, молодежь не задерживается. Я работаю уже 15 лет, и мне моя профессия интересна: каждый раз новые объекты, новые люди, бригада, конечно, та же самая, мы с ней столько лет вместе. Лично меня штукатурка успокаивает: ты штукатуришь и думаешь о чем-то интересном, своем. Ирина Крылова, штукатур компании "ЛСР", участница конкурса

Победители будут состязаться в финале конкурса со специалистами со всей России.

Видео, фото: "Строительный Петербург"