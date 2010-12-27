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ЗакС определился с размерами штрафов за попрошайничество, торговлю и забытые сумки
Сегодня, 13:14
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nadiputintseva
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ЗакС определился с размерами штрафов за попрошайничество, торговлю и забытые сумки

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Больше всего достанется нелегальным торговцам.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга определили сумму штрафа за забытые в метро вещи. Законопроект опубликовали на сайте городского правительства 12 апреля.

Согласно документу, рассеянные жители и гости города будут платить за забытые коробки и пакеты. Сумма штрафа составит от 1 до 5 тыс. рублей. Как собираются выслеживать "нарушителей", пока не объяснили.

Санкции применят и против попрошаек и гадалок. Уже знакомые вымогатели денег могут лишиться своего дневного заработка, так как сумма штрафа составит от 4 до 5 тыс. рублей. Больше всего достанется "подземным" продавцам, для них штраф достигнет до 20 тыс. рублей.

Напомним, ранее  Piter.tv сообщал, что Комитет по транспорту Петербурга хочет запретить торговать, просить милостыню и забывать вещи на терриртоиии метрополитена. 

Фото: Piter.tv 

Теги: новости спб , штрафы за забытые вещи в метро , штрафы за попрошайничество
Категории: Новости СПб

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