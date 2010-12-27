ЗакС определился с размерами штрафов за попрошайничество, торговлю и забытые сумки

Больше всего достанется нелегальным торговцам.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга определили сумму штрафа за забытые в метро вещи. Законопроект опубликовали на сайте городского правительства 12 апреля.

Согласно документу, рассеянные жители и гости города будут платить за забытые коробки и пакеты. Сумма штрафа составит от 1 до 5 тыс. рублей. Как собираются выслеживать "нарушителей", пока не объяснили.

Санкции применят и против попрошаек и гадалок. Уже знакомые вымогатели денег могут лишиться своего дневного заработка, так как сумма штрафа составит от 4 до 5 тыс. рублей. Больше всего достанется "подземным" продавцам, для них штраф достигнет до 20 тыс. рублей.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что Комитет по транспорту Петербурга хочет запретить торговать, просить милостыню и забывать вещи на терриртоиии метрополитена.

Фото: Piter.tv