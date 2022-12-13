В Петербурге одобрили законопроект о грантах на рекламу традиционных ценностей

Ряд парламентариев назвал закон сырым из-за размытости формулировок, под которые можно подвести самый широкий спектр понятий. Споры возникли вокруг понятий "традиционных" и "российских" ценностей в многонациональном и многоконфессиональном государстве, а также в плане защиты исторической правды.

Депутаты ЗакСа Петербурга в первом чтении рассмотрели законопроект о социальной рекламе. Так, укреплять, сохранять традиционные российские ценности будут на средства грантов. Парламент поддержал изменения в законе.

За проголосовали 34 депутата, против — 14 парламентариев. Обсуждать поправки к документу депутаты будут до пятницы следующей недели.

Гранты сможет получить социальная реклама, которая направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории и противодействие рискам, которые связаны с распространением деструктивной идеологии в информационном пространстве.

Отдельно указали, что под деструктивной идеологией понимается идеологическое и психологическое воздействие на граждан, которое ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей.

Ряд парламентариев назвал закон сырым из-за размытости формулировок, под которые можно подвести самый широкий спектр понятий. Споры возникли вокруг понятий "традиционных" и "российских" ценностей в многонациональном и многоконфессиональном государстве, а также в плане защиты исторической правды.

Ранее Бастрыкин требует обжаловать приговор по делу о насилии в детдоме Петербурга. Следствие установило 23 факта совершения обвиняемыми насильственных действий в отношении воспитанников детского дома – центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Фото: Piter.tv

