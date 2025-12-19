В Петербурге объявили "желтый уровень" опасности из-за сильных морозов

Температура в Северной столице может опуститься ниже 20.

В Санкт-Петербурге введён "жёлтый" уровень погодной опасности в связи с прогнозируемым резким понижением температуры воздуха, местами ниже минус 20 градусов.

Согласно данным Росгидрометцентра, "жёлтый" уровень погодной опасности будет действовать на территории Санкт-Петербурга с 23 часов 29 января до 10 часов 30 января. Основанием для введения режима стали ожидаемые очень низкие температуры воздуха, которые в отдельных районах города могут опуститься ниже отметки минус 20 градусов.

Кроме того, до 13 часов 1 февраля в городе также сохраняется "жёлтый" уровень погодной опасности в связи с повышенным риском образования изморози. Власти Санкт-Петербурга обратились к автомобилистам с рекомендацией соблюдать повышенную осторожность при передвижении на личном транспорте в условиях низких температур.

Ранее на Piter.TV: морозный период продлится до следующей недели в Петербурге.

Фото: Piter.TV